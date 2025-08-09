Agosto Branco reforça alerta sobre câncer de pulmão e aumento do uso de cigarros eletrônicos

Cigarro eletrônico - Crédito: Pixabay

Durante o mês de agosto, conhecido como Agosto Branco, a campanha nacional de conscientização sobre o câncer de pulmão ganha destaque com o objetivo de alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce da doença, seus principais sintomas e fatores de risco.

A campanha busca ampliar o conhecimento sobre essa neoplasia, caracterizada pelo crescimento desordenado de células nos tecidos pulmonares. O principal fator de risco segue sendo o tabagismo, responsável por cerca de 85% dos casos diagnosticados, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA). Contudo, uma nova preocupação vem ganhando espaço entre os profissionais de saúde: o uso crescente de cigarros eletrônicos, especialmente entre adolescentes.

De acordo com dados do 3º Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (LENAD III), 8,7% dos adolescentes entre 14 e 17 anos fizeram uso de cigarros eletrônicos em 2024, número consideravelmente maior que o observado entre adultos, que ficou em 5,4%. O mesmo estudo revelou ainda que apenas 1,7% dos adolescentes consomem cigarro convencional — ou seja, cinco vezes menos que o eletrônico. Além disso, 76,3% dos adolescentes que experimentaram vapes passaram a utilizá-los regularmente.

A pneumologista Dra. Fernanda Aguiar, da Rede Mater Dei de Saúde, alerta que a combinação entre o uso de cigarros tradicionais e eletrônicos pode ser ainda mais perigosa. “Pesquisadores americanos encontraram evidências de que o uso combinado aumenta o risco de câncer de pulmão em quatro vezes”, afirmou.

Ambos os produtos contêm nicotina, substância altamente viciante. O tabagismo é reconhecido como uma doença crônica pelo INCA e está ligado a cerca de 90% das mortes por câncer de pulmão. A doença continua sendo o tipo de câncer mais letal no mundo, apesar dos avanços na medicina.

Nesse contexto, o Agosto Branco reforça a necessidade de conscientizar especialmente os jovens sobre os riscos do tabagismo em todas as suas formas. A informação continua sendo uma das principais ferramentas de prevenção.

