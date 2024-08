Adolescente de 14 anos é infectada com Chikungunya em São Carlos

Mosquito da Dengue - Crédito: Agência Brasil

Em 2024 já foram registradas 25.893 notificações para Dengue, com 11.153 casos positivos, sendo 10.465 autóctones e 688 importados (1.111 casos). De acordo com o Departamento de Vigilância em Saúde não houve aumento do número de casos por aumento da transmissão da doença e, sim pelo recebimento gradual dos resultados dos exames enviados pelo Instituto Adolpho Lutz, pela manutenção do diagnóstico de casos sentinela, dos casos de pacientes internados e pela atualização do banco de dados.

Para Chikungunya foram registradas 165 notificações, com 127 casos descartados e 04 positivos, sendo 3 autóctones e 1 importado e 38 aguardando resultado de exame. O 4º caso confirmado de Chikungunya é de uma adolescente de 14 anos, moradora da Vila Faria (o exame foi enviado em maio para o IAL e o resultado somente confirmado agora). Para Zika foram registradas 40 notificações, com 40 casos descartados. Para Febre Amarela foram registradas 3 notificações, com 3 casos descartados. A cidade contabiliza até o momento 03 óbitos por Dengue. Outros 10 casos continuam em investigação.

