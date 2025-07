Adesão a vacina contra a dengue segue baixa entre adolescentes

Um exemplo que ilustra esse cenário preocupante é o dos adolescentes de 14 anos: apenas 829 jovens dessa faixa etária receberam a primeira dose, e o número cai para 337 na segunda aplicação.

A diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins, alerta para a importância de seguir corretamente o cronograma vacinal. O esquema recomendado é composto por duas doses, com um intervalo de três meses entre elas. No entanto, ela explica que em casos de infecção por dengue antes de iniciar a vacinação, é necessário aguardar seis meses para a aplicação da primeira dose. Se a doença ocorrer entre as duas aplicações, a segunda deve ser mantida na data prevista, desde que respeitado o intervalo mínimo de 30 dias após a infecção.

“A vacina representa um avanço significativo no controle da dengue. É fundamental que pais e responsáveis garantam a imunização completa dos filhos, com as duas doses. Isso amplia a proteção individual e fortalece uma barreira coletiva contra a propagação do vírus”, reforça Denise. Ela ressalta, porém, que a vacinação não substitui os cuidados básicos, como eliminar criadouros do mosquito transmissor.

A imunização está sendo realizada de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s). Para ser vacinado, é necessário apresentar um documento com foto e a caderneta de vacinação.

Mesmo com a disponibilidade da vacina contra a dengue nas unidades de saúde, a adesão entre os adolescentes de 10 a 14 anos segue abaixo do esperado em São Carlos. Dados atualizados até 6 de julho mostram que apenas 38,56% desse público recebeu a primeira dose, enquanto a cobertura da segunda aplicação é ainda menor: apenas 16,18% dos jovens completaram o esquema vacinal.