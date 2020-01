ABRAz traz palestra para abordar a demência

Crédito: Divulgação

A ABRAz - Associação Brasileira de Alzheimer - sub-regional São Carlos inicia as atividades de 2020 com a palestra “Doença de Alzheimer e seus mistérios” voltada aos líderes da Pastoral da Pessoa Idosa, da igreja São Nicolau.

A palestra acontecerá nesta terça-feira, 21, às 19h15 no Auditório da Santa Casa de São Carlos - Rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, 573 - Portaria 1, com o médico clínico geral e pós-graduado em Geriatria Gustavo Munno. Ele irá abordar como o cérebro reage quando apresenta doenças neurodegenerativas progressivas.

A proposta do encontro, segundo a terapeuta ocupacional e coordenadora da ABRAZ sub-regional São Carlos, Ana Cláudia Trombella Barros é mostrar a esses líderes o que são e como se manifestam as Demência, entre elas o Alzheimer.

A Pastoral da Pessoa Idosa reúne católicos em um trabalho voluntário dedicado aos idosos da cidade. O conhecimento e informação são essenciais para que os líderes reconheçam e saibam abordar as famílias e os idosos acometido pela Demência.

“A Pastoral faz um trabalho social importante na cidade e tem contato com idosos e familiares que já vivenciam a doença”, afirmou Ana Cláudia.

Ela ressalta que a palestra irá orientar, por exemplo, quais são os serviços públicos que existem na cidade direcionados aos idosos com Demência e como as famílias devem proceder para incluir esse idoso na rede de saúde do município.

Outro ponto fundamental para a ABRAZ é dar suporte ao cuidador. “Muitas vezes são idosos cuidando de idosos, com uma sobrecarga acentuada de trabalho e responsabilidade. Por isso oferecemos além de técnicas e conhecimento, um apoio emocional a esses cuidadores”, relatou Ana Cláudia.

As dicas para uma convivência mais harmoniosa entre o idoso com demência, o cuidador e familiares serão abordadas no encontro. Pequenas ações previamente organizadas podem diminuir o estresse na hora do banho e da alimentação, por exemplo.

A formação dos líderes que prestam assistência ao idoso com Demência ocorrerá durante todo o ano dentro das atividades da ABRAZ, que acontecerão sempre na terceira terça-feira de cada mês no Auditório da Santa Casa, sempre às 19h15. Toda a programação é gratuita e aberta à comunidade. Os temas e palestras poderão ser encontrados no perfil do Instagram da ABRAZ (@abrazsaocarlos).

O propósito da ABRAz

O objetivo das ações da ABRAz programadas para 2020 é promover a assistência ao idoso e seu familiar, concentrando esforços e estabelecendo parcerias para enfrentar o estigma que cerca a doença de Alzheimer e outras Demências, sensibilizando e conscientizando a sociedade civil, órgãos públicos e privados, pelo respeito e pela garantia dos direitos dos idosos a uma atenção e cuidado com qualidade.

Cada pessoa é única, apesar de compartilhar sintomas comuns ao diagnóstico. Cada familiar do idoso com Demência é único, e merece apoio para enfrentar a doença que altera a dinâmica de todos os membros da família.

O que é Demência?

Demência é uma condição em que ocorre perda da função cerebral. É um conjunto de sintomas que afetam diretamente a qualidade de vida da pessoa, levando a problemas cognitivos, de memória, raciocínio e afetando, também, a linguagem, o comportamento e alterando a própria personalidade.

Apoio

A ABRAz conta com o apoio da Santa Casa de São Carlos que sede generosamente o espaço do Auditório para que aconteçam as reuniões mensais da Associação com a comunidade.

