ABRAz São Carlos realiza palestra nesta terça pelo YouTube

A diretora científica da sub-regional ABRAz São Carlos, Ana Claudia Barros "Cuidar de alguém com demência pode trazer desafios emocionais e práticos" - Crédito: divulgação

A terapeuta ocupacional e diretora científica da sub-regional ABRAz São Carlos, Ana Claudia Barros, realiza nesta terça-feira, 23 de setembro, às 20h, ao vivo pelo canal da entidade no YouTube, a palestra “Intervenções na rotina e no ambiente da pessoa com demência para redução de alterações comportamentais”. O evento é mais uma iniciativa da Oficina para Cuidadores e Familiares de Pessoas Idosas.

“Cuidar de alguém com demência pode trazer desafios emocionais e práticos. Nesta palestra, vamos explorar estratégias simples e eficazes para adaptar a rotina e o ambiente, promovendo bem-estar e reduzindo alterações comportamentais”, explica Ana Claudia.

A ABRAz se une à campanha global da Alzheimer’s Disease International com o tema “Pergunte sobre demência. Pergunte sobre Alzheimer”. “É hora de quebrar o silêncio, buscar informação e combater o estigma. A doença de Alzheimer afeta mais de 1,5 milhão de brasileiros — e juntos podemos transformar essa realidade. Durante todo o mês, a ABRAz promove eventos em todo o país, com a exibição de filmes, palestras e seminários, caminhadas de conscientização e encontros com grupos de apoio”, complementa a diretora da ABRAz.

De acordo com ela, o objetivo é espalhar conhecimento, fortalecer redes de cuidado e lutar por políticas públicas que garantam dignidade e acesso a tratamentos de qualidade. “Contamos com a participação de profissionais, cuidadores e familiares. Junte-se a nós. Pergunte sobre demência. Pergunte sobre Alzheimer. Compartilhe. Apoie. Vamos construir um futuro mais consciente, acolhedor e respeitoso para todos que vivem com demência”, conclui.

NOVA LEGISLAÇÃO – No dia 4 de junho de 2024, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que cria a Política Nacional para o Cuidado de Pessoas com Alzheimer e outras Demências. O texto foi aprovado pelo Congresso Nacional no mês anterior.

A nova legislação prevê que o poder público deverá orientar a rede pública e privada de saúde sobre doenças que ocasionam perda de funções cognitivas associadas ao comprometimento da funcionalidade, bem como a identificação de sinais e sintomas em fases iniciais.

Entre as novidades da lei, os órgãos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) deverão incluir as notificações relativas à ocorrência dessas enfermidades em bancos de dados oficiais, como forma de auxiliar na disseminação da informação clínica e apoiar a pesquisa médica. O SUS também deverá apoiar o desenvolvimento de tratamentos e medicamentos.

Serviço

Palestrante: Ana Claudia Barros – Terapeuta Ocupacional e Diretora Científica da Sub-regional ABRAz São Carlos



Data: 23/9/2025 (terça-feira)

Horário: 20 Horas

Onde: Ao vivo pelo canal do YouTube

AS Inscrições devem ser feitas através do link: https://forms.gle/EAALy99n14QrbkJn7 (Link na BIO)

Acesse a transmissão ao vivo pelo nosso canal do YouTube: @OficinaParaFamiliareseCuidador Link: https://www.youtube.com/@OficinaParaFamiliareseCuidador

Apoio: Lapesi, W-TMT, PPGFT,Oficina para Cuidadores e Familiares de Pessoas Idosas, d.fisio e

UFSCar

Leia Também