1.618 doses de imunizantes são aplicados em plantão de vacinação

Homem recebe vacina -

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio dos departamentos de Vigilância em Saúde e Gestão do Cuidado Ambulatorial, realizou no último sábado (12/04) um plantão especial de vacinação contra febre amarela, gripe (Influenza) e dengue.

Em São Carlos funcionaram 11 unidades de Saúde no dia do plantão, além das USF’s de Água Vermelha e de Santa Eudóxia e 1.618 doses foram aplicadas no total, sendo 23 pessoas da área rural e 90 moradores em situação de rua.

De acordo com Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde, as pessoas que precisavam atualizar a carteira de vacinação com outro tipo de imunizante, exceto da COVID-19, também puderam aproveitar o plantão para deixar tudo em dia. “Foi muito bom esse plantão de vacinação, acredito que o horário da tarde foi melhor para a população”.

Receberam a vacina de dengue - 114 pessoas; difteria e tétano adulto - 16 pessoas; DTP - 5 pessoas; dTpa adulto – 1 pessoa; influenza trivalente – 1.242 pessoas; hepatite A infantil – 1 pessoa; hepatite B – 9 pessoas; HPV quadrivalente – 14 pessoas; vacina meningo ACWY – 6 pessoas; sarampo, cachumba, rubéola e varicela – 3 pessoas; varicela – 16 pessoas; febre amarela – 74 pessoas e da pólio injetável – 4 pessoas”.

A vacina contra a febre amarela faz parte do calendário nacional de imunização e é oferecida gratuitamente pelo SUS. Desde 2017, o esquema vacinal adotado no Brasil segue a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS): apenas uma dose para toda a vida. Crianças menores de cinco anos recebem duas doses — a primeira aos nove meses e a segunda aos quatro anos. Como São Carlos é considerado município afetado pelo registro de 1 óbito, a cidade passa a vacinar também as pessoas com 60 anos ou mais, gestantes e as mulheres que estejam amamentando crianças com até 6 meses de idade e crianças de 6 a 8 meses. A recomendação do Ministério da Saúde é que pessoas com 60 anos ou mais, gestantes e as mulheres amamentando passem antes por avaliação médica para depois receber a imunização.

A vacina influenza está liberada para criança de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestante e idosos a partir de 60 anos, puérperas, povos indígenas, quilombolas, trabalhadores da saúde, professores e trabalhadores das escolas públicas e privadas, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas portadoras de deficiência permanente, profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros e dos profissionais dos Correios.

Já a vacina contra a Dengue neste momento está liberada somente para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

O horário de atendimento em quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), devido ao aumento de casos de dengue no município, foi estendido. As UBSs do Santa Felícia, Vila São José, Redenção e Cidade Aracy estão funcionando até as 20h, sendo que, a partir das 17h, atendem exclusivamente pacientes com sintomas da doença.

Durante esse período, os usuários do SUS que procuram essas unidades têm acesso a consulta médica, realização de testes e exames laboratoriais, além de hidratação intravenosa. Os pacientes também recebem um kit contendo dois sachês de sais de reidratação, dipirona em gotas e paracetamol em comprimidos.

Mas vale lembrar que as vacinas estão disponíveis em todos os demais postos de saúde, de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 16h.

Leia Também