Capacidade funcional e qualidade de vida de pessoas com fibrose pulmonar são foco de pesquisa da UFSCar

Participantes passarão por testes e acompanhamentos gratuitos (Foto: Pixabay) -

Lima explica que fibrose pulmonar é uma doença caracterizada pelo enrijecimento do tecido pulmonar, que leva a sintomas como falta de ar, tosse seca, diminuição da capacidade de executar atividades do dia a dia, dentre outros. "Pode não ter causa definida, mas pode ser associada à síndrome pós Covid-19, doenças reumatológicas, além de também estar relacionada ao trabalho em fábricas de cerâmicas, carvoarias, mineração, devido à inalação de fumaças tóxicas", complementa.Uma pesquisa de pós-doutorado, desenvolvida na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), tem como objetivo validar um instrumento de qualidade de vida, avaliar a capacidade funcional e a participação em atividades diárias de pessoas que têm doença intersticial pulmonar (fibrose pulmonar). O estudo convida voluntários com a doença para testes e acompanhamento gratuitos.

A pesquisa é conduzida pela pós-doutoranda Vanessa Pereira de Lima, sob coordenação de Valéria Amorim Pires di Lorenzo, professora do Departamento de Fisioterapia (DFisio) da UFSCar. O projeto tem a colaboração de outros pesquisadores da pós-graduação em Fisioterapia da Instituição, da Unidade Saúde Escola (USE) da UFSCar, além da parceria com a Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), em Diamantina (MG).