Semana Santa: fiéis lotam Catedral na celebração dos Santos Óleos

Crédito: Fotos: Daniel Silva

Na noite desta terça-feira da Semana Santa, dia 15 de abril, a Catedral de São Carlos ficou repleta de fiéis que lá se reuniram para a celebração da Missa da Unidade. A missa foi presidida pelo bispo diocesano, Dom Luiz Carlos Dias, e concelebrada por cerca de 120 padres pertencentes ao clero de São Carlos, além da presença de diáconos, religiosos e religiosas, consagrados, seminaristas e membros de pastorais e movimentos das paróquias da Diocese.

Durante a celebração foram abençoados os óleos que serão usados para a unção dos enfermos e para o batismo, além da consagração do óleo do Crisma. Em sua fala, o bispo afirmou que a Igreja é uma realidade viva e visível, concretizada na união dos fiéis, cada um com seus dons e carismas. Ao se dirigir aos padres, Dom Luiz enfatizou a importância da presença dos presbíteros nas comunidades: “por meio do seu ministério a esperança é reencontrada, a fé consolidada, a caridade liberada dos corações, e o mundo vai sendo forjado e recriado segundo as feições da misericórdia e bondade divinas, e a vida torna-se abundante”.

Ao final da celebração, uma das mais importantes da Semana Santa, Dom Luiz Carlos entregou a cada padre os Santos Óleos, para que cheguem às comunidades paroquiais. O bispo ainda orientou sobre o lugar de destaque que estes óleos devem ocupar nas igrejas, e também solicitou aos padres que conscientizem as comunidades para a participação ativa nas celebrações do tríduo pascal e da coleta em prol da Terra Santa, que acontece na celebração da Sexta-Feira Santa.

Hoje a Diocese de São Carlos é composta pelas cidades de São Carlos, Araraquara, Matão, Itirapina, Ribeirão Bonito, Dourado, Ibaté, Boa Esperança do Sul, Gavião Peixoto, Motuca, Rincão, Santa Lúcia, Américo Brasiliense e pelos distritos de Santa Eudóxia, Água Vermelha e São Lourenço do Turvo.

