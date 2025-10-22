Relíquia de São João Paulo II é exposta em paróquia no Jardim Embaré

A Paróquia São João Paulo II, localizada no bairro Jardim Embaré, em São Carlos, vive dias de intensa fé e emoção durante as festividades em honra do seu padroeiro. Um dos momentos mais marcantes da programação é a exposição de uma relíquia de primeiro grau de São João Paulo II — um fragmento de sua túnica manchada com o sangue derramado no atentado que o Papa sofreu em 13 de maio de 1981, na Praça de São Pedro, em Roma.

A relíquia, devidamente autenticada e reconhecida pela Igreja Católica, é considerada um sinal precioso da vida e do testemunho do pontífice que marcou a história da fé e do mundo contemporâneo. Durante os dias de festa, os fiéis podem se aproximar, rezar e fazer seus pedidos diante da relíquia, em um ambiente de oração, silêncio e devoção.

Segundo o pároco, padre Juliano Carlos, a presença da relíquia é motivo de grande alegria e espiritualidade para a comunidade.“Ter entre nós um sinal tão concreto da presença de São João Paulo II é uma grande graça. Ele foi um homem de fé inabalável, que amou profundamente a Igreja e confiou totalmente em Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Sua vida continua inspirando milhões de pessoas”, afirmou o sacerdote.

A exposição integra a programação dos festejos em honra ao santo, que inclui missas, momentos de adoração ao Santíssimo, atividades pastorais e culturais. No dia 22 de outubro, data litúrgica dedicada a São João Paulo II, a igreja permanecerá aberta o dia todo, com missas às 6h, 15h e 19h30, esta última presidida pelo bispo diocesano Dom Luiz Carlos Dias. Também haverá a tradicional venda do bolo do padroeiro.

Nos dias 24 e 25, a comunidade realiza a quermesse com música ao vivo e barracas de comidas típicas, encerrando as celebrações em clima de confraternização e fé.

Paróquia São João Paulo II

Rua Fortunato Dovigo, 520 – Jardim Embaré – São Carlos (SP)

Exposição da relíquia: até 26 de outubro

Dia 22: Missas às 6h, 15h e 19h30 com Dom Luiz Carlos Dias

Dias 24 e 25: Tradicional quermesse com música ao vivo

WhatsApp 24h: (16) 4042-0200

