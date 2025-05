Festa dos Padroeiros celebra a fé e a tradição em Santa Eudóxia

Programação:

A festa terá início na sexta-feira (23/05), às 19h00, com um terço para as crianças, seguido de um Show de Prêmios às 19h30. Durante todos os dias, haverá barracas típicas com comidas e bebidas tradicionais.

No sábado (24/05), a programação religiosa começa às 18h30 com a Santa Missa, seguida por um show na praça às 20h00.

O domingo (25/05) será marcado por uma programação ainda mais intensa, iniciando com a Santa Missa às 09h00. Em seguida, ocorrerá uma emocionante procissão dos andores com os Padroeiros, seguida pela procissão dos Cavaleiros, saindo da Fazenda Santa Rita de Cássia (Fazenda Adm. Demétrio). A chegada da procissão e a bênção dos Cavaleiros acontecerão às 11h30. Às 12h00, um delicioso almoço com churrasco será servido no Salão Paroquial, acompanhado de shows. À tarde, às 16h00, um leilão de gado e prendas doadas pelos devotos animará a festa, culminando com mais um show na praça às 20h00.

Serviço de Bar:

Em todos os dias, um serviço completo de bar estará disponível no salão paroquial para o conforto dos participantes.

Local e Contato:

Rua Santa Eudóxia, 43 - Distrito de Santa Eudóxia.

(16) 99620-5856

