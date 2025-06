Culto de Gratidão celebra os 25 anos da orquestra Harmonia Angelical e 65 anos do Coral Acordes de Jerusalém

No último final de semana, a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, celebrou, em clima de louvor e comunhão, os 25 anos da Orquestra Harmonia Angelical no sábado (28) e os 65 anos de existência do tradicional Coral Acordes de Jerusalém no domingo (29). Os cultos de gratidão foram marcados por momentos de profunda espiritualidade e emoção, com a presença de fiéis e convidados especiais.

Sob a liderança do Pastor Presidente Eli Martins de Souza, a celebração exaltou a fidelidade de Deus ao longo das décadas de ministério musical. No sábado os louvores ficaram por conta da Orquestra Harmonia Angelical e da Orquestra Asafe da Assembleia de Deus na cidade de Sumare.

O maestro Marcos Ribeiro trouxe uma palavra aos presentes. No domingo os louvores ficaram por conta do grupo Pequenos Adoradores e do próprio Coral Acordes de Jerusalém, que emocionou os presentes com hinos que tocaram os corações e transmitiram a Palavra de forma cantada.

A ministração na noite de domingo foi conduzida pelo maestro Naber Mesquita, que trouxe uma poderosa mensagem baseada em Hebreus 13:15, ressaltando a importância do louvor como sacrifício contínuo a Deus.

Com o tema “Oferecendo sempre a Deus, o sacrifício de louvor” Hebreus 13:15, a noite foi uma verdadeira celebração da história, do legado e da perseverança de um dos corais mais tradicionais da região. A manifestação do Espírito Santo foi sentida por todos, tornando o culto uma experiência inesquecível.

A igreja expressou sua gratidão a todos que participaram e contribuíram para que este momento especial fosse realizado com tanta beleza e unção.