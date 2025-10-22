(16) 99963-6036
quarta, 22 de outubro de 2025
Religião

Assembleia de Deus promove Congresso Unificado nos dias 24 e 25 de outubro

22 Out 2025 - 14h16Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Assembleia de Deus promove Congresso Unificado nos dias 24 e 25 de outubro -
A Assembleia de Deus – Ministério São Carlos realiza nesta sexta e sábado, dias 24 e 25 de outubro, a partir das 19h, o Congresso Unificado do Círculo de Oração e dos Jovens, com o tema baseado em Efésios 5:14.
 
O evento acontece na sede da igreja, localizada na Rua Estrada A, nº 800, Jardim Zavaglia, em São Carlos, e promete ser um momento de louvor, comunhão e renovação espiritual.
 
Entre os convidados estão a missionária Zete Alves, que será uma das preletoras da noite, e o pastor Arthur Gadelha, também responsável pelas ministrações. A direção do congresso é dos pastores presidentes Aurélio e missionária Tatiane.
 
O congresso busca unir gerações em torno da fé e da Palavra, com mensagens inspiradoras e momentos de adoração voltados à edificação da igreja e fortalecimento da juventude cristã.
 
Tema: “Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará.” — Efésios 5:14
Local: Assembleia de Deus – Ministério São Carlos
Dias: 24 e 25 de outubro
Horário: 19h
Preletores: Missª Zete Alves e Pr. Arthur Gadelha

Leia Também

Relíquia de São João Paulo II é exposta em paróquia no Jardim Embaré
Religião10h02 - 22 Out 2025

Relíquia de São João Paulo II é exposta em paróquia no Jardim Embaré

Dia de Nossa Senhora Aparecida será celebrado com grande carreata neste domingo
Fé e devoção13h25 - 09 Out 2025

Dia de Nossa Senhora Aparecida será celebrado com grande carreata neste domingo

Culto de Gratidão celebra os 25 anos da orquestra Harmonia Angelical e 65 anos do Coral Acordes de Jerusalém
Assembleia de Deus14h20 - 30 Jun 2025

Culto de Gratidão celebra os 25 anos da orquestra Harmonia Angelical e 65 anos do Coral Acordes de Jerusalém

Últimas Notícias