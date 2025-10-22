Assembleia de Deus promove Congresso Unificado nos dias 24 e 25 de outubro

O evento acontece na sede da igreja, localizada na Rua Estrada A, nº 800, Jardim Zavaglia, em São Carlos, e promete ser um momento de louvor, comunhão e renovação espiritual.

Entre os convidados estão a missionária Zete Alves, que será uma das preletoras da noite, e o pastor Arthur Gadelha, também responsável pelas ministrações. A direção do congresso é dos pastores presidentes Aurélio e missionária Tatiane.

O congresso busca unir gerações em torno da fé e da Palavra, com mensagens inspiradoras e momentos de adoração voltados à edificação da igreja e fortalecimento da juventude cristã.

Tema: “Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará.” — Efésios 5:14

Local: Assembleia de Deus – Ministério São Carlos

Dias: 24 e 25 de outubro

Horário: 19h

Preletores: Missª Zete Alves e Pr. Arthur Gadelha

