26 diáconos são ordenados sacerdotes em cerimônia solene dos Arautos do Evangelho em Caieiras

A Basílica Nossa Senhora do Rosário, localizada em Caieiras, na Grande São Paulo, foi palco, no último dia 12 de abril de 2026, de uma celebração marcada por solenidade e emoção. Na ocasião, 26 diáconos dos Arautos do Evangelho foram ordenados sacerdotes pela imposição das mãos do cardeal Dom Raymundo Damasceno Assis.

A cerimônia reuniu autoridades eclesiásticas, familiares, membros da instituição e representantes de diversos setores da sociedade, como o jurídico, acadêmico, empresarial e cultural, evidenciando a projeção crescente da entidade no cenário nacional.

Crescimento e consolidação

A ordenação representa não apenas a conclusão de anos de formação filosófica e teológica dos candidatos, mas também um indicativo da expansão dos Arautos do Evangelho ao longo das últimas décadas. Desde a primeira ordenação sacerdotal da instituição, em 2005, o número de sacerdotes tem aumentado gradativamente, permitindo a ampliação das atividades pastorais, missionárias, educacionais e sociais.

Atualmente, a instituição está presente em diversos países da América, Europa, Ásia e África, desenvolvendo ações de evangelização, formação religiosa, retiros espirituais, ensino de música e promoção de atividades culturais e sociais.

Formação internacional

Os novos sacerdotes são oriundos de diferentes países, como Brasil, Portugal, Espanha, Argentina, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Peru e El Salvador, refletindo o caráter internacional da instituição.

Ao longo dos anos de preparação, os candidatos passaram por formação espiritual, pastoral e acadêmica intensiva. Entre as funções que passam a exercer estão a celebração dos sacramentos, a pregação, a orientação de jovens e famílias e o acompanhamento das obras apostólicas mantidas pela organização.

Celebração marcada por simbolismo

A cerimônia seguiu os ritos tradicionais da Igreja Católica, com momentos de grande significado, como a imposição das mãos pelo cardeal ordenante, a unção com o Santo Crisma e a entrega da patena e do cálice, símbolos do ministério sacerdotal.

Após a ordenação, os novos presbíteros receberam cumprimentos e concederam a primeira bênção sacerdotal aos fiéis presentes, em um ambiente de forte emoção e espiritualidade.

Atuação social e cultural

Ao longo de sua trajetória, os Arautos do Evangelho desenvolveram diversas iniciativas nas áreas religiosa, educativa e social. Entre elas estão missões evangelizadoras, catequese, formação de jovens, além de projetos culturais como bandas e corais.

A instituição também atua em projetos sociais voltados ao atendimento de crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade, além de colaborar com paróquias e dioceses em atividades pastorais.

Novo impulso missionário

A ordenação dos 26 novos sacerdotes é vista como um novo impulso para as atividades evangelizadoras da instituição, que continua ampliando sua atuação no Brasil e no exterior.

Mais do que um ato litúrgico, a cerimônia simboliza a continuidade do crescimento institucional e o fortalecimento da missão religiosa e social dos Arautos do Evangelho em um contexto de transformações culturais e sociais.

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