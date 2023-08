Zé Parrella se filia ao Partido Liberal de Jair Bolsonaro

Crédito: reprodução/Região em Destake

Na tarde desta quinta-feira, 03, o empresário José Luiz Parella participou de uma reunião na sede do Partido Liberal (PL) na cidade de São Paulo.

Durante o encontro, Zé Parrella teve a oportunidade de se encontrar com Tadeu Candelária, presidente estadual do partido, e estava acompanhado por Julio Cesar Pereira de Sousa, presidente e coordenador regional do PL em São Carlos. Julio Cesar elogiou a entrada de Zé Parrella no partido, referindo-se a ele como um "grande prefeito" que agora faz parte do maior partido do Brasil.

Durante esse encontro, o empresário formalizou sua filiação ao partido que tem como figuras proeminentes o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Zé Parrella expressou seu orgulho em ser convidado a se filiar ao maior partido do Brasil e compartilhou sua felicidade por ser bem recebido no PL. Ele também expressou sua dedicação em continuar trabalhando para o crescimento de Ibaté.

Leia Também