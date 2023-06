XXXII Rodeio de Ibaté arrecadou 10 toneladas de alimentos e 4 mil itens de higiene

Crédito: divulgação

O Fundo Social de Solidariedade divulgou na última semana, um balanço do que foi arrecadado durante o XXXII Rodeio de Ibaté.

O evento – que fez parte das Festividades dos 130 anos da cidade e foi realizado entre os dias 07 e 10 de junho – além de muito lazer e entretenimento, promoveu um show de solidariedade e amor ao próximo, arrecadando cerca de 10 toneladas de alimentos e mais 4 mil itens de higiene pessoal.

No dia 9 de junho, a entrada para assistir o rodeio e ao show do projeto Boate Azul, com as duplas sertanejas Edson & Hudson e Gian & Giovani, que atraiu milhares de pessoas, era um quilo de alimento por pessoa, resultando numa grande arrecadação destinada integralmente ao Fundo Social.

Nesta quarta-feira, 28, o prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, foi recebido pela coordenadora da Assistência Social, Amanda Affonso, e conferiu as cestas que foram montadas e serão entregues às famílias assistidas pelo órgão municipal.

Entre os itens mais doados estão arroz, feijão, macarrão, açúcar, óleo, farinha de trigo, fubá e farinha de mandioca. “As doações foram separadas pelas equipes de Assistência e do Fundo Social para conferência do prazo de validade, a fim de garantir o bom uso aos que mais precisam. A arrecadação será distribuída nos próximos dias às famílias atendidas pela Assistência Social e pelo CRAS”, explica Amanda Affonso.

Para o prefeito, essa ação vai ajudar muitas famílias em situação de vulnerabilidade. “Agradecemos as pessoas que participaram do rodeio, em especial, àquelas que fizeram sua doação de alimento. Graças a união e contribuição de todos, foram montadas 347 cestas básicas e 400 kits de higiene, que ajudarão as famílias mais necessitadas de nosso município”, afirmou.

Desafio do Bem

O retorno de um dos maiores e melhores rodeios do país, também foi marcado pela emocionante disputa do Desafio do Bem, onde venceu o amor ao próximo e a solidariedade do público presente.

A ação em prol ao Hospital de Amor de Barretos foi um grande sucesso e arrecadou R$ 50.290,00 [Cinquenta Mil e Duzentos e Noventa Reais], valor este, 100% revertido para a entidade de Barretos que atende o Brasil inteiro.

O prefeito também falou dessa ação. “Foi um momento único. Recentemente recebemos a Carreta do Hospital de Amor de Barretos que atendeu gratuitamente a população da nossa cidade e agora pudemos retribuir com a realização desse Desafio do Bem, que vai ajudar muita gente”, comentou. “Aliás, sempre tive um carinho e atenção com o Hospital de Amor de Barretos, onde através das minhas empresas busco sempre ajudar”, finalizou.

