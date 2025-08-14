VW Gol furtado em Ibaté é apreendido após acidente em Araraquara

Gol foi recuperado - Crédito: Flávio Fernandes

Na noite desta quarta-feira (13), um mecânico de 49 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar em Araraquara, após ser flagrado com um carro furtado e com sinais identificadores adulterados. A abordagem ocorreu no bairro Jardim Victório de Santi II, depois que o suspeito se envolveu em um acidente e tentou fugir.

De acordo com a PM, o homem colidiu um VW Gol branco contra um Fiat Palio estacionado na Rua José Macedo de Arruda e deixou o local. Testemunhas seguiram o veículo e indicaram aos policiais a residência onde ele havia se escondido.

Durante a vistoria, foi constatado que as placas do Gol não correspondiam ao chassi. A consulta revelou que o carro havia sido furtado no mês passado, em Ibaté. Questionado, o mecânico afirmou que recebeu o automóvel como pagamento por serviços prestados a um homem conhecido como “Neguinho”.

O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial, onde o delegado Iatane Roberto de Almeida registrou boletim de ocorrência por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Ele foi transferido para a Cadeia Pública de Santa Ernestina.

O veículo passou por perícia e foi devolvido ao proprietário. A Polícia Civil seguirá investigando o caso para identificar outros envolvidos.

Leia Também