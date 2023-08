Voyage furtado em Ibaté é encontrado na rodovia Washington Luís

Crédito: Rota das Notícias

Um veículo Voyage preto, pertencente a um funcionário público da cidade de Ibaté, foi furtado e posteriormente localizado nesta sexta-feira (4) em Ibaté.

Segundo informações, a Polícia Militar Rodoviária foi alertada por pessoas que transitavam pela rodovia, que um carro estava abandonado abandonado no km 243. No local os policiais descobriram que as placas dianteira e traseira haviam sido removidas, e o interior do carro estava totalmente desmontado, evidenciando que os ladrões haviam retirado diversos componentes do veículo.

Equipes da concessionária EcoNoroeste foram mobilizadas para o local a fim de realizar o transporte do carro. O veículo foi encaminhado para o plantão policial de São Carlos, onde a ocorrência foi oficialmente registrada pela Polícia Militar Rodoviária.

Leia Também