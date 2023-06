Voo Livre de Balões, desfile civico e show com Matogrosso & Mathias celebram 130 anos de Ibaté

Balões - Crédito: divulgação

A Prefeitura Municipal de Ibaté, por meio da Secretaria de Educação, realiza neste sábado (24), data em que se celebra o aniversário da cidade, a partir das 9 horas, na Avenida São João, o Tradicional desfile Cívico Militar em comemoração ao aniversário de 130 anos do município.

O desfile contará com a presença das escolas municipais e estaduais, do Centro Cultural, Melhor Idade, Banda Marcial do Tiro de Guerra de São Carlos, Banda Marcial Municipal de Ibaté, entre outras atrações para abrilhantar o aniversário da cidade.

Assegurando maior conforto e segurança para melhor atender visitantes e a população local, a Prefeitura disponibilizou de forma gratuita, um amplo espaço para estacionamento de carros, na Avenida São João, nas dependências da antiga Adubos Vera Cruz.

Logo mais às 16h, tem Voo Livre de Balões nos céus da cidade. Às 18h, tem Carreata de Balões pelas ruas da cidade; e às 20h, o Night Glow (apresentação de balões estáticos e iluminados), na Pirâmide.

Ainda na data do aniversário, às 19h, o padre João Morales preside uma Missa em Ação de Graças pelos 130 anos de Ibaté, na Igreja Matriz.

Continuando as comemorações, às 21h, na Pirâmide da Mata do Alemão, tem show com a dupla sertaneja Matogrosso & Mathias. Colecionando sucessos ao longo de mais de 40 anos de trajetória, a dupla irá interpretar canções que se tornaram clássicos do universo sertanejo. Músicas como “Tentei te esquecer”, “Boate Azul e de “De Igual pra Igual” fazem parte do repertório que será apresentado em solo ibateense.

No domingo (25), às 7h30 acontece a Corrida de Pedestres 130 anos de Ibaté, com a larga

da defronte do Paço Municipal, com um percurso de 5km e premiação aos vencedores. Às 9h30, no Ginásio Municipal “Donato Rocitto” acontece o Festival de Karatê.

Entre as atrações do dia 25, às 8h, tem Voo Livre de Balões, o que se repete às 16h; e às 20h, encerramento com entrega de premiações.

Finalizando as Festividades dos 130 anos, a partir das 20 horas, na Pirâmide da Mata do Alemão, a dupla sertaneja Ataíde & Alexandre se apresenta com um Show muito especial. Com mais de 30 anos de carreira, os artistas prepararam um repertório que traz sucessos como "Laço Aberto", "Tá Nervoso, Vai Pescá!", "Coração Na Contra-mão","Estrada do Amor", "Deus me Livre", "Quase Me Chamou de Amor", atual música de trabalho, entre outras que ficaram marcadas por toda uma geração.

O prefeito José Luiz Parella convida toda a população para prestigiar as festividades. “Deixo o meu convite para que todos participem das atividades e venha fazer parte dessa festa com a gente, pois a presença de cada um é muito importante”, convidou. “Ibaté é uma cidade que cresce e mantém viva sua história e suas conquistas”, finalizou.

