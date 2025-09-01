Vítima esfaqueada morre dentro de restaurante

Crédito: Grupo Rio Claro

Um homem foi morto a facadas na manhã deste domingo (31) após buscar socorro em um restaurante localizado na Rua 1, entre as avenidas 5 e 7, no Centro de Rio Claro (SP).

A vítima foi identificada como Carlos Augusto Rosa Silvano, de 41 anos. Segundo informações da Polícia Militar, ele apresentava um ferimento no pescoço e não resistiu aos ferimentos, morrendo dentro do estabelecimento.

Um funcionário do restaurante relatou que Carlos entrou no local já esfaqueado, pedindo ajuda, mas não resistiu. Ele não soube confirmar se houve uma briga ou discussão antes do crime, apenas que a vítima correu até o estabelecimento em busca de socorro.

De acordo com testemunhas, o suspeito seria um homem jovem, branco, com tatuagens no pescoço e no braço, vestindo casaco nas cores vermelho, branco e azul, além de calça jeans. Ele teria sido visto na noite anterior bebendo com a vítima em um posto de combustíveis próximo à linha do trem.

O local foi isolado pela Polícia Militar até a chegada da perícia, que realizou os trabalhos de investigação. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Até o momento, o autor do crime não foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso, que representa o 18º homicídio registrado em 2025 em Rio Claro.

