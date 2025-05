Vítima de roubo, mulher é estuprada após pedir ajuda a desconhecidos

Compartilhar no facebook

Uma mulher de 44 anos foi vítima de um roubo seguido de abuso sexual na madrugada da última terça-feira (13), no Parque Igaçaba, em Araraquara. O caso registrado no final desta semana está sendo investigado pela Delegacia Seccional, que aponta três suspeitos, ainda não identificados formalmente.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime teve início por volta da 1h da manhã, quando a vítima foi abordada por dois homens armados com facas. Sob ameaça, ela foi forçada a entregar um aparelho celular e uma blusa preta com gorro de pelúcia, avaliada em R$ 300.

Após o assalto, um terceiro homem se aproximou, alegando querer ajudá-la. No entanto, segundo relato da vítima, ele a levou até um apartamento em condições precárias, sem água e com iluminação piscando. A mulher afirmou que aceitou um copo de água oferecido pelo suspeito, momento em que acredita ter sido dopada.

Ao acordar, por volta das 6h da manhã do dia seguinte, a vítima relatou estar em uma cama onde havia entorpecentes espalhados e afirmou ter sido abusada sexualmente enquanto dormia.

Visivelmente abalada, ela procurou a Polícia Civil no dia seguinte, relatando ainda sofrer de síndrome do pânico, TDAH e depressão. O caso foi registrado como violação sexual mediante fraude.

Até o momento, nenhum dos suspeitos foi localizado, e as investigações seguem em andamento para identificação dos envolvidos.

