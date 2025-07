Vítima de atropelamento na Washington Luís é um adolescente de 15 anos

Compartilhar no facebook

Crédito: Cordeiro em Foco

Foi identificado o pedestre que morreu atropelado na madrugada desta segunda-feira (21), na rodovia Washington Luís (SP-310), em Santa Gertrudes.

O adolescente de 15 anos, morava em Limeira. Ele atropelado por um caminhão no quilômetro 164,5 da Rodovia Washington Luís (SP-310), na divisa entre Santa Gertrudes e Cordeirópolis.

Segundo relatos colhidos no local, o jovem tentava atravessar a pista acompanhado de outro adolescente quando foi atingido. Equipes da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu prestaram socorro imediato, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O segundo adolescente não sofreu ferimentos.

Após a perícia, o corpo foi removido pela funerária de Rio Claro e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do município para exames de praxe. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência e investiga as circunstâncias exatas do acidente.

Com informações do portal Cordeiro em Foco.

