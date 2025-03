Vista Foods realiza processo seletivo para auxiliares de produÃ§Ã£o em parceria com a Prefeitura de IbatÃ©

Compartilhar no facebook

Crédito: Divulgação

A Vista Foods, em parceria com a Secretaria de Gestão de Políticas Públicas para o Desenvolvimento Econômico e Social, promoveu na última sexta-feira, 14, no auditório do Paço Municipal, um processo seletivo para a contratação de auxiliares de produção.

A iniciativa visa oferecer oportunidades de trabalho aos moradores da cidade e com esse compromisso, a Vista Foods reafirma sua dedicação à comunidade, contribuindo para a geração de empregos e a melhoria das condições de trabalho.

Para o Secretário de Gestão de Políticas Públicas, Professor Reginaldo Santos, a ação é fundamental para que os moradores de Ibaté possam ter a oportunidade de emprego. "A cooperação entre o setor privado e o poder público na criação de oportunidades para a população é fundamental para o desenvolvimento econômico da nossa cidade". Destacou Professor Reginaldo.

Novas parcerias entre a Prefeitura e empresas estão sendo feitas para que a geração de empregos aumente neste ano em Ibaté.

