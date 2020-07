Violento acidente mata motociclista em cidade da região

Crédito: Araraquara 24 Horas

Um violento acidente de trânsito matou na noite de quinta-feira, 30, Vagner Henrique Conte, 28 anos. A tragédia aconteceu em uma rotatória que liga as Avenidas Manoel de Abreu com a Orlandino Terzo de Emílio, no Jardim Zavanella, entre Araraquara e Américo Brasiliense.

Os motivos que vitimou Vagner são desconhecidos. Ele estava em sua moto (sentido Américo Brasiliense) quando um EcoSport preto, que seguia na mesma direção, ao acessar a rotatória, atingiu o motociclista. Segundo o motorista, ele não viu o veículo pelo retrovisor, pois estaria em um “ponto cego”.

Samu e Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas o motociclista já estava morto.

