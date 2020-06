Vigilante é preso acusado de sequestrar adolescente de 13 anos no Ceará

Imagem Ilustrativa - Crédito: Divulgação

A Polícia Civil de Araraquara prendeu em flagrante nesta sexta-feira (19) um vigilante de 30 anos acusado de sequestrar uma adolescente de 13 anos.

Após trocar mensagens com a garota pela internet, o acusado foi até a casa da família dela em Maranguape, interior do Ceará, para buscá-la. Para isso ele alugou um carro.

Ao retornar para Araraquara no dia 10 de junho, a adolescente passou a conviver com mulher do vigilante.

A Polícia do Ceará entrou em contato com a Delegacia da Defesa da Mulher (DDM) informando o desaparecimento da garota e os policiais foram até a casa do acusado, onde encontraram a menor que confessou ter saído de casa por vontade própria, que sempre teve o desejo de fugir, pois não tinha um bom relacionamento com os pais.

A garota confirmou para a polícia que manteve relação sexual com o vigilante, porém com o seu consentimento. Ela foi entregue ao Conselho Tutelar e aguarda a chegada dos responsáveis para retornar ao Ceará.

Já o vigilante foi autuado em flagrante pelos crimes de sequestro e estupro de vulnerável. Caso seja condenado, ele pode pegar uma pena de 8 a 15 anos de reclusão.

