Vigia morre após mal súbito durante plantão de obra na Washington Luís

Um homem de 41 anos morreu na noite deste sábado (19) após sofrer um mal súbito enquanto trabalhava como vigia em uma obra localizada no km 175 da Rodovia Washington Luís (SP-310), no município de Rio Claro (SP). A ocorrência foi registrada por volta das 22h40 e mobilizou equipes da concessionária Eixo SP, do SAMU e da Polícia Militar.

De acordo com informações repassadas pela concessionária, a situação foi comunicada via 0800 por um funcionário da empresa de vigilância. O empregador, preocupado por não conseguir contato com o vigia que deveria estar de plantão, solicitou a verificação no local. Ao chegarem à obra, as equipes encontraram Mauricelio Bezerra de Medeiros já sem sinais vitais.

O óbito foi constatado às 22h53 por um médico da unidade de resgate avançado. A causa preliminar apontada é mal súbito. A Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil, a perícia e a funerária foram acionadas para os procedimentos de praxe.

