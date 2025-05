Vídeo mostra motorista que atropelou e matou mulher dirigindo de forma perigosa

Saiba Mais Araraquara Mulher morre após ser atropelada e arremessada a 30 metros de distância

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o motorista de 23 anos, que atropelou e matou Jaqueline da Silva Gama, de 41 anos, dirigindo de forma perigosa momentos antes do acidente fatal ocorrido na madrugada do último sábado (5), em Araraquara (SP).

As imagens não mostram o atropelamento que ocorreu após o condutor atravessar uma praça, mas no vídeo ele acelera em alta velocidade pela Rua Galileu Galilei, no Parque São Paulo, enquanto se diverte com uma jovem no banco da frente e outro passageiro atrás, que o incentiva a seguir em alta rotação.

O carro que o motorista do VW Golf dirigia invadiu uma praça e atropelou Jaqueline, que atravessava a Avenida Francisco Martins Caldeira Filho. A vítima foi socorrida pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu e levada à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo de Jaqueline foi sepultado na manhã de domingo (4), no Cemitério dos Britos, sob forte comoção de familiares e amigos. Após o acidente, o motorista foi agredido por populares revoltados e precisou de atendimento médico na UPA do Melhado.

Segundo o boletim de ocorrência, ele não apresentava sinais de embriaguez, prestou depoimento no Plantão Policial e foi liberado. O mesmo boné usado por ele no vídeo foi flagrado por um repórter ainda dentro do veículo.

O carro foi apreendido e levado ao pátio. A Polícia Civil segue investigando o caso e aguarda os laudos periciais para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Com informações do repórter Flávio Fernandes

