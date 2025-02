Vice prefeito de Limeira sofre acidente na Washington Luís

Uma colisão foi registrado na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 178,3, no município de Rio Claro, na noite desta quinta-feira (27). O acidente envolveu um veículo utilitário modelo Amarok, conduzido pelo vice-prefeito de Limeira.

Segundo relatos, o condutor trafegava no sentido norte pela faixa da esquerdaquando perdeu o controle do veículo e colidiu contra a barreira de concreto do canteiro central. O acidente ocorreu por volta das 23h46 e resultou na interdição parcial da via por aproximadamente uma hora, sendo liberada às 00h45.

Apesar do impacto, o motorista saiu ileso e foi removido para uma Unidade de Pronto Atendimento para avaliação médica. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) esteve no local para registrar a ocorrência.

