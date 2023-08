Viagem Literária bate recorde de público em Ibaté

Foram duas apresentações gratuitas e com classificação livre - Crédito: Divulgação

Quinta-feira, 17, um público estimado de 350 pessoas, entre adultos e crianças, teve a experiência de assistir ao espetáculo “Contos da Floresta”, do grupo Tricotando Palavras, na Biblioteca Municipal de Ibaté. Entre contos e brincadeiras, músicas e risadas, os presentes foram transportados da biblioteca para o mundo mágico da imaginação.

O espetáculo faz parte do programa Viagem Literária, promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, em parceria com o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo, a SP Leituras e as Prefeituras Municipais. O programa tem como objetivo aproximar escritores, contadores de histórias e livros da população, promovendo atividades culturais que estimulem a leitura e o acesso à biblioteca pública.

De acordo com Letícia Silveira Toniolo, bibliotecária responsável pela Biblioteca Municipal de Ibaté, este é o quinto ano consecutivo em que Ibaté é um dos municípios paulistas contemplados para sediar o programa. “A expectativa é a de que Ibaté possa continuar a sediar todos os anos, trazendo grandes nomes do meio literário e apresentações tão contagiantes quanto essa para a população ibateense. Este ano o evento contou com um público estimado de 350 pessoas, tendo sido o maior público recebido desde o início da parceria”, contou a bibliotecária.

Foram duas apresentações gratuitas e com classificação livre, uma no período da manhã e outra no período da tarde, e contou com membros da população e alunos da rede municipal de ensino, além da presença dos alunos da APAE e do Centro de Referência da Assistência Social de Ibaté (CRAS). Membros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura também prestigiaram a apresentação.

A Biblioteca Municipal está localizada na Avenida São João, nº 742 – Centro. Para mais informações, entre em contato pelo telefone e Whatsapp (16) 3343-3067. Horário de Funcionamento: segunda à sexta, das 8h às 17h30.

Leia Também