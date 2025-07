Vereadora Dra. Bruna Pessa denuncia série de envenenamentos de cães e gatos em Ribeirão Bonito

Compartilhar no facebook

Vereadora Bruna: Nunca vimos algo assim no município - Crédito: divulgação

A vereadora Dra. Bruna Silva Souza Pessa, da Câmara Municipal de Ribeirão Bonito, denunciou nesta quinta-feira (3) uma sequência alarmante de casos de envenenamento de animais em Ribeirão Bonito. De acordo com relatos recebidos, dezenas de cães e gatos têm sido encontrados mortos em diferentes bairros da cidade, com indícios claros de envenenamento.

“É uma situação gravíssima. Nunca vimos algo assim no município. São inúmeros relatos de animais mortos por envenenamento, em diversas regiões, todos os dias”, afirmou a parlamentar, que também é advogada.

Atuante na defesa da causa animal, Dra. Bruna tem mantido contato direto com moradores para reunir informações como nomes, endereços e números de telefone. O objetivo é subsidiar as autoridades com dados concretos para a apuração dos fatos.

Segundo a vereadora, os indícios apontam para uma possível ação criminosa sistemática. “É uma conduta covarde e cruel, que atenta contra a vida de seres indefesos e viola a legislação vigente. O envenenamento de animais é crime, sujeito à pena de reclusão”, destacou.

Dra. Bruna protocolou um ofício junto à Prefeitura cobrando providências imediatas e também acionou o Ministério Público do Estado de São Paulo, solicitando a adoção das medidas cabíveis para a apuração dos fatos. A vereadora reforçou ainda o apelo à população para que contribua com informações.

“Se você viu algo suspeito ou tem qualquer informação que possa ajudar a identificar os responsáveis, denuncie. Isso pode salvar vidas. Não vamos descansar enquanto esses crimes não forem investigados e os culpados, responsabilizados”, concluiu.

A causa animal, segundo a vereadora, seguirá sendo uma das prioridades de seu mandato.

