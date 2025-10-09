Vereadora Bete do Broa faz campanha para "libertar" ipê-amarelo

Crédito: Divulgação

A vereadora de Itirapina, Bete do Broa, está apelando aos órgãos ambientais competentes — como CETESB, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Ministério Público Ambiental e demais autoridades — por meio de suas redes sociais, para que “libertem” um ipê-amarelo que, segundo ela, estaria “preso” em um totem turístico criado pela Prefeitura.

“Foi instalado em frente ao Parque de Ecoturismo do Saltão um chamado ‘totem turístico’ que, na verdade, mais parece uma gaiola, aprisionando um ipê-amarelo, árvore símbolo do nosso Cerrado. Um verdadeiro absurdo ambiental: para colocar o totem, galhos do ipê foram cortados com motosserra, prejudicando o desenvolvimento natural da árvore. É lamentável constatar que a Secretaria de Meio Ambiente, ciente dessa agressão, nada fez para impedir ou reparar o dano”, afirma Bete.

Segundo ela, o ipê, que deveria estar livre para crescer e florescer, está agora preso dentro de uma estrutura de madeira — um símbolo da falta de planejamento e respeito com a natureza. “Como vereadora da cidade de Itirapina, venho manifestar minha indignação diante da incompetência e falta de sensibilidade das Secretarias de Turismo e Meio Ambiente do nosso município”, destaca.

“Que essa árvore volte a crescer e florescer livremente, como expressão da beleza e resistência do Cerrado. Itirapina precisa de turismo com consciência e de gestores comprometidos com o meio ambiente — não de ações que se tornam exemplo negativo e afronta à nossa biodiversidade. Como vereadora, seguirei fiscalizando e cobrando providências imediatas. Libertem o Ipê do Saltão”, ressalta a parlamentar.

Nota de Esclarecimento

Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente

O totem instalado no Saltão faz parte de uma iniciativa da Prefeitura de Itirapina voltada à valorização dos pontos turísticos e culturais do município, com o objetivo de fortalecer a identidade local e incentivar o turismo sustentável.

Em relação à observação feita sobre a árvore, a Secretaria informa que não houve, em momento algum, intenção de causar qualquer dano ambiental. A instalação seguiu critérios técnicos.

Ainda assim, uma nova vistoria técnica será realizada no local para avaliar a situação e, se necessário, adotar medidas corretivas que assegurem a plena preservação da vegetação e do espaço.

Leia Também