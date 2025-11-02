Vento e chuva causam queda de árvore sobre linha férrea em Itirapina

Crédito: Lourival Izaque
Uma árvore caiu sobre a linha férrea em Itirapina (SP) na tarde deste domingo (2). O incidente ocorreu durante o período da tarde e mobilizou equipes que já estão no local realizando o corte e a retirada da árvore.
Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O trecho da ferrovia foi temporariamente interditado para os trabalhos de limpeza e deve ser liberado ainda neste domingo. As causas da queda foram os ventos e chuva que atingiram a região.
Crédito: Lourival Izaque