domingo, 02 de novembro de 2025
Região

Vento e chuva causam queda de árvore sobre linha férrea em Itirapina

02 Nov 2025 - 16h10Por Erika
Vento e chuva causam queda de árvore sobre linha férrea em Itirapina - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

Uma árvore caiu sobre a linha férrea em Itirapina (SP) na tarde deste domingo (2). O incidente ocorreu durante o período da tarde e mobilizou equipes que já estão no local realizando o corte e a retirada da árvore.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O trecho da ferrovia foi temporariamente interditado para os trabalhos de limpeza e deve ser liberado ainda neste domingo. As causas da queda foram os ventos e chuva que atingiram a região.

