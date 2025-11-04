(16) 99963-6036
terça, 04 de novembro de 2025
Região

Vendaval provoca destruição e deixa rastro de prejuízos em Araraquara

04 Nov 2025 - 07h32Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Vendaval provoca destruição e deixa rastro de prejuízos em Araraquara - Crédito: Araraquara Agora Crédito: Araraquara Agora

Araraquara enfrentou, na noite desta segunda-feira (3), o segundo dia consecutivo de fortes temporais que causaram alagamentos, quedas de árvores e danos estruturais em diferentes regiões da cidade. As chuvas intensas, acompanhadas por rajadas de vento e granizo, provocaram transtornos e mobilizaram equipes da Defesa Civil durante toda a madrugada.

De acordo com registros da Prefeitura, ruas ficaram completamente tomadas pela enxurrada, dificultando o tráfego de veículos e pedestres. Um ônibus coletivo chegou a ser atingido por fios elétricos caídos nas proximidades do Parque Infantil, enquanto equipes municipais atuavam para desobstruir vias e remover árvores arrancadas pela força do vento, como ocorreu na Rua Nicolau Jorge Lauand, na Vila Xavier.

A Defesa Civil havia emitido alerta prévio sobre a possibilidade de tempestades severas, com risco de ventos intensos e granizo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também publicou aviso laranja, válido até a manhã desta terça-feira (4), prevendo chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos que poderiam alcançar 100 km/h. As previsões se confirmaram: bairros como Parque São Paulo, Santana e Vila Xavier foram os mais afetados, com enxurradas, quedas de energia e danos em estruturas.

Entre os prejuízos mais significativos estão o desabamento parcial do muro da empresa Piracanjuba e a queda de fios elétricos sobre o transporte coletivo. A CPFL realiza desde a madrugada trabalhos para restabelecer o fornecimento de energia em diversas regiões.

Segundo o Comitê de Crise da Prefeitura, foram registrados 58 milímetros de chuva em apenas 20 minutos, acompanhados de rajadas de vento e incidência de raios, caracterizando o fenômeno como uma microexplosão, semelhante ao evento do último domingo.

Apesar da força do temporal, não há registro de vítimas até o momento. As equipes de limpeza e manutenção continuam em campo realizando o levantamento dos danos e a recuperação das áreas atingidas.

Leia Também

Tentativa de furto é registrada em ambulatório municipal de Ibaté
Região09h53 - 04 Nov 2025

Tentativa de furto é registrada em ambulatório municipal de Ibaté

TOR prende traficantes durante fiscalização a ônibus em Araraquara
Região08h59 - 04 Nov 2025

TOR prende traficantes durante fiscalização a ônibus em Araraquara

Motorista morre e duas pessoas ficam feridas em grave acidente na SP-333
Taquaritinga07h08 - 04 Nov 2025

Motorista morre e duas pessoas ficam feridas em grave acidente na SP-333

Polícia Militar desmantela "casa bomba" e apreende mais de 400 porções de drogas
Brotas16h47 - 03 Nov 2025

Polícia Militar desmantela "casa bomba" e apreende mais de 400 porções de drogas

Ocorrência de violência doméstica é registrada em Ibaté
Região11h36 - 03 Nov 2025

Ocorrência de violência doméstica é registrada em Ibaté

Últimas Notícias