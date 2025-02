Veja quem são as vítimas de tragédia com ônibus de estudantes

Um grave acidente envolvendo um ônibus fretado e um caminhão na rodovia Waldir Canevari (SP-355/330), entre Nuporanga e São José da Bela Vista, no interior de São Paulo, resultou na morte de 12 pessoas e deixou outras 19 feridas na noite desta terça-feira. O ônibus transportava estudantes da Universidade de Franca (Unifran) que retornavam para casa.

Detalhes do acidente

O veículo seguia de Franca para São Joaquim da Barra com 29 passageiros, além do motorista, quando colidiu com um caminhão que teria invadido a pista contrária. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, mas as primeiras informações indicam que o impacto foi frontal e de grande intensidade.

Lista de vítimas fatais

As autoridades confirmaram os nomes das 12 vítimas fatais, todos estudantes da Unifran:

Caio Felizardo da Silva (Psicologia)

Flávia Mendes dos Santos (Química)

Hugo dos Santos Aliberte Dias (Análise de Sistemas)

João Pedro de Oliveira dos Reis (Arquitetura)

Juliana Neves Hespanhol (Administração)

Lívia Tavares Luiz (Enfermagem)

Mariana Anastácio de Oliveira (Biomedicina)

Matheus Jesus Eugênio dos Santos (Engenharia Elétrica)

Otávio Costa Oliveira (Ciência da Computação)

Pedro Henrique Souza Saraiva (Computação)

Raquel Laila Caldeira (Administração)

Vinícius Nascimento dos Santos (Administração)

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de São Joaquim da Barra para reconhecimento oficial pelas famílias.

Atendimento aos feridos

Os 19 sobreviventes foram levados para hospitais da região. De acordo com a Santa Casa de São Joaquim da Barra, 12 deles sofreram ferimentos leves, enquanto os casos mais graves permanecem internados sob cuidados médicos. O motorista do ônibus está entre os feridos e segue em estado estável.

Motorista do caminhão foi preso

O condutor do caminhão, identificado como Eduardo Henrique Justino, foi preso em flagrante após tentar fugir e se esconder em um canavial próximo ao local do acidente. Ele foi encontrado pela polícia e encaminhado à delegacia.

Apesar de o teste do bafômetro ter dado negativo, ele responderá por homicídio culposo, lesão corporal culposa no trânsito e omissão de socorro. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias exatas do acidente.

Leia Também