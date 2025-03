Veja o que diz o BO do acidente que matou barbeiro na WL

Veículo envolvido na colisão e a vítima no detalhe - Crédito: Maycon Maximino

De acordo com informações da Polícia Rodoviária e do boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia de Ibaté, o acidente ocorreu às 6h10. O automóvel colidiu lateralmente contra a traseira do caminhão, que estava estacionado no acostamento devido a uma pane mecânica. Com o impacto, o carro ficou parcialmente sob a carroceria do caminhão.

A equipe da concessionária EcoNoroeste foi acionada e chegou rapidamente ao local para preservar a área do acidente. O motorista e o ajudante do caminhão, que estavam presentes, relataram que o veículo apresentou falha mecânica e que, por isso, foi estacionado devidamente sinalizado no acostamento. O condutor desceu para verificar o problema no motor, enquanto o ajudante permaneceu na cabine. Pouco tempo depois, o Hyundai Elantra, que trafegava na via, perdeu o controle e se chocou violentamente contra a traseira do caminhão.

No momento do impacto, o motorista do Elantra, identificado como o barbeiro Jorge Luis dos Santos, de 30 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A passageira do veículo, Lucimar da Costa Oliveira, 28 anos, foi socorrida com ferimentos leves e encaminhada para a Santa Casa de São Carlos, onde passou por exames médicos e recebeu atendimento. Segundo seu relato, ela estava dormindo no momento do acidente e foi despertada pelo impacto. Ela informou que Jorge era seu namorado e que ambos estavam retornando de São Paulo para Araraquara. A hipótese inicial é de que ele possa ter dormido ao volante antes de perder o controle do veículo.

O teste do bafômetro realizado no motorista do caminhão apresentou resultado negativo para consumo de álcool. A perícia técnica esteve no local para realizar os procedimentos necessários, e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames de praxe.

Após os trabalhos periciais, o caminhão foi liberado ao condutor, enquanto o automóvel foi removido por um guincho da concessionária e levado para a base da Polícia Militar Rodoviária. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Ibaté e seguirá sob investigação para esclarecimento dos fatos.

Leia Também