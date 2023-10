Veja o que diz o B.O. da morte de casal em Itirapina

Arquivo pessoal -

O SCA teve acesso ao boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil sobre a morte de um casal na manhã desta terça-feira (17), na cidade de Itirapina/SP. A jovem Hellen Mariana dos Santos Teixeira, de 19 anos e que completaria 20 na próxima semana, teria sido morta pelo companheiro, Vinicius Pereira de Campos, de 21. Após cometer o crime, o rapaz teria cometido suicídio por enforcamento.

Segundo os registros oficiais, por volta das 8h30 a Polícia Militar foi acionada na rua Sete B, 216, bairro Vila Santa Cruz, onde a avó de Vinicius relatou que havia encontrado os corpos do neto e da esposa dele.

Os PMs observaram que Hellen tinha um corte profundo no pescoço e estava caída no quintal do imóvel, encoberta por um colchão de solteiro. Ao remover o colchão, os policiais perceberam que ela estava descalça, trajando short escuro e sutiã vermelho. Ainda no quintal estava o corpo de Vinicius, enforcado lado de um pilar.

Segundo a tia de Vinicius, o casal vivia em união estável há cerca de 4 ou 5 anos e um menino de 2 anos era fruto do relacionamento. Ainda segundo a tia, Vinicius vinha enfrentando problemas com drogas e álcool. Ele também tinha um ciúme exacerbado em relação a Hellen e o ultimamente o casal vinha enfrentando forte crise conjugal.

Após o trabalho de perícia, os celulares das vítimas e uma faca provavelmente utilizada no feminicídio foram recolhidos pelos peritos. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), em Rio Claro. O filho do casal ficou sob a responsabilidade da tia de Vinicius.

