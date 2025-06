Veículo invade farmácia após motorista confundir pedais

Crédito: BH News

Um acidente mobilizou diversas equipes de emergência na manhã desta sexta-feira (13) em Matão, após um veículo invadir o interior de uma farmácia localizada na Avenida 15 de Novembro, região central da cidade.

De acordo com as primeiras informações, a motorista de 64 anos que conduzia um Mitsubishi Pajero teria confundido os pedais ao tentar estacionar. Em vez de frear, ela pisou no acelerador e acabou atravessando a vitrine do estabelecimento, invadindo a área de atendimento e causando grande susto em clientes e funcionários.

O impacto destruiu a fachada de vidro e provocou danos significativos na estrutura interna da farmácia. Imagens do local mostram a extensão dos estragos causados pela colisão.

Equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU, Defesa Civil e Departamento de Trânsito foram acionadas e isolaram a área para os atendimentos de urgência. Três pessoas que estavam dentro da farmácia ficaram feridas e foram socorridas pelo SAMU até o Hospital Carlos Fernando Malzoni. O estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado.

A motorista, que não se feriu, permaneceu no local e prestou esclarecimentos às autoridades. A Polícia Militar registrou a ocorrência e deve encaminhar o caso para investigação na delegacia da cidade. A Defesa Civil também foi acionada para avaliar os danos estruturais do prédio.

