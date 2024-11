Van ficou com a frente danificado - Crédito: Rota das Notícias

Na tarde desta terça-feira (26/11), uma van pegou fogo na Rua Professor Luís Augusto de Oliveira, no Centro de Ibaté.

O proprietário percebeu as chamas saindo do motor e acionou o socorro. Com a ajuda de populares, tentou controlar o fogo até a chegada do bombeiro civil da Prefeitura de Ibaté.

Felizmente, ninguém ficou ferido no incidente.

Colaborou Maurício Caporasso/Rota das Notícias

Leia Também