Univesp confirma implantação de polo presencial de Descalvado e de outras 13 localidades

Atualmente, instituição conta com 441 polos, em 382 municípios, presente em mais de 59% do território paulista - Crédito: divulgação

O prefeito Luisinho Panone (PSD) está cumprindo mais um dos itens de seu Plano de Governo divulgado no ano passado. A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) firmou, no início de novembro, acordos de cooperação com os municípios de Descalvado, São Paulo, Itapirapuã Paulista, Santo Antônio do Aracanguá e Nova Europa para a implantação de 14 novas unidades presenciais — dessas, 10 na cidade de São Paulo, que já conta com 53 em parceria com a Uniceu. Em julho deste ano, também foi inaugurado o polo na sede da Escola da Inclusão, instituição da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), na capital paulista.

Os polos são espaços físicos onde os alunos recebem infraestrutura com computadores, impressoras, acesso à internet e realizam atividades como testes e investigação em grupo. Nos locais, os estudantes também podem solicitar serviços de secretaria acadêmica e contar com apoio do orientador, profissional de carreira da prefeitura municipal.

De acordo com o presidente da Univesp, professor Marcos Borges, a universidade ainda tem espaço para crescer. “A meta é chegarmos cada dia mais perto do cidadão que quer estudar. A instituição já está presente em mais de 59% do território. Nossos polos são as únicas ofertas de ensino superior presencial em 249 municípios de São Paulo. Os dados revelam nosso alcance e como contribuímos para a transformação de milhares de vidas com o auxílio das prefeituras, principais parceiras na universalização da graduação pública a distância de qualidade.”

Futuros polos

Descalvado

Itapirapuã Paulista

Nova Europa

Santo Antônio do Aracanguá

São Paulo – Barro Branco/Uniceu

São Paulo – Coreto de Taipas/Uniceu

São Paulo – Jardim Imperador/Uniceu

São Paulo – Tremembé/Uniceu

São Paulo – Horizonte Azul/Uniceu

São Paulo – Vila Alpina/Uniceu

São Paulo – Cidade Ademar/Uniceu

São Paulo – Cidade Líder/Uniceu

São Paulo – Ermelino Matarazzo/Uniceu

São Paulo – São Miguel/Uniceu

