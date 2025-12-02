(16) 99963-6036
Univesp confirma implantação de polo presencial de Descalvado e de outras 13 localidades

Os polos são espaços físicos onde os alunos recebem infraestrutura com computadores, impressoras, acesso à internet e realização de atividades, como testes e investigação em grupo

02 Dez 2025 - 06h57Por Da redação
Atualmente, instituição conta com 441 polos, em 382 municípios, presente em mais de 59% do território paulista - Crédito: divulgaçãoAtualmente, instituição conta com 441 polos, em 382 municípios, presente em mais de 59% do território paulista - Crédito: divulgação

O prefeito Luisinho Panone (PSD) está cumprindo mais um dos itens de seu Plano de Governo divulgado no ano passado. A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) firmou, no início de novembro, acordos de cooperação com os municípios de Descalvado, São Paulo, Itapirapuã Paulista, Santo Antônio do Aracanguá e Nova Europa para a implantação de 14 novas unidades presenciais — dessas, 10 na cidade de São Paulo, que já conta com 53 em parceria com a Uniceu. Em julho deste ano, também foi inaugurado o polo na sede da Escola da Inclusão, instituição da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), na capital paulista.

Os polos são espaços físicos onde os alunos recebem infraestrutura com computadores, impressoras, acesso à internet e realizam atividades como testes e investigação em grupo. Nos locais, os estudantes também podem solicitar serviços de secretaria acadêmica e contar com apoio do orientador, profissional de carreira da prefeitura municipal.

De acordo com o presidente da Univesp, professor Marcos Borges, a universidade ainda tem espaço para crescer. “A meta é chegarmos cada dia mais perto do cidadão que quer estudar. A instituição já está presente em mais de 59% do território. Nossos polos são as únicas ofertas de ensino superior presencial em 249 municípios de São Paulo. Os dados revelam nosso alcance e como contribuímos para a transformação de milhares de vidas com o auxílio das prefeituras, principais parceiras na universalização da graduação pública a distância de qualidade.”

Futuros polos

  • Descalvado

  • Itapirapuã Paulista

  • Nova Europa

  • Santo Antônio do Aracanguá

  • São Paulo – Barro Branco/Uniceu

  • São Paulo – Coreto de Taipas/Uniceu

  • São Paulo – Jardim Imperador/Uniceu

  • São Paulo – Tremembé/Uniceu

  • São Paulo – Horizonte Azul/Uniceu

  • São Paulo – Vila Alpina/Uniceu

  • São Paulo – Cidade Ademar/Uniceu

  • São Paulo – Cidade Líder/Uniceu

  • São Paulo – Ermelino Matarazzo/Uniceu

  • São Paulo – São Miguel/Uniceu

