Uma pessoa morre e outras quatro ficam feridas em acidente em Itirapina

Um grave acidente tirou a vida de uma pessoa e deixou outras quatro em estado grave nesta manhã de domingo (12), em Itirapina.

O acidente aconteceu no Km 97 da rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano e de acordo com as primeiras informações, pelo menos cinco motocicletas se envolveram no acidente e três delas ficaram totalmente carbonizadas.

Estiveram no local atendendo a ocorrência: A Polícia Rodoviária de Corumbataí, Auto Bomba e Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros de São Carlos, Bombeiros de Rio Claro, equipes do Samu da região, um caminhão pipa de Itirapina e a Polícia Militar de Itirapina.

A Polícia Científica também esteve no local realizando a perícia e a concessionária que administra a rodovia desviou o trânsito e orientou os motoristas, já que uma parte da rodovia precisou ser interditada por causa do acidente.

