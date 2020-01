Ultrapassagem mal sucedida termina com morte de recém-casados na região

Crédito: Divulgação

O casal Paula Stainle Lazarini, 19 anos e Antônio Marcos de Oliveira, 31 anos, recém-casados, morreu após um acidente ocorrido no quilômetro 435 (mais 200 metros) da rodovia Faria Lima (SP-326) em Tabatinga, por volta das 14h desta quinta-feira, 16.

O acidente envolveu dois caminhões e um carro. Informações preliminares dão conta que um Volvo branco, de Planura/MG, dirigido por um caminhoneiro de 34 anos transitava sentido Colômbia/Barretos e no local tentou ultrapassar um Mercedes Benz azul, de Guaira/SP que seguia pelo mesmo sentido, dirigido por um motorista de 40 anos.

No momento da ultrapassagem, o Volvo colidiu frontalmente com um KA branco, de Tabatinga, dirigido por Antonio que vinha em sentido contrário. Após o impacto, o carro colidiu lateralmente no Mercedes Benz.

Os envolvidos no acidente foram arrastados para o acostamento. Um dos caminhões estava carregado com laranjas e tombou. A carga se espalhou pela pista de rolamento.

Antonio Marcos morreu no local e Paula, com ferimentos graves, foi encaminhada para uma UPA onde morreu. (com Repórter Beto Ribeiro)

Carro ficou destruído após a colisão. (foto Redes Sociais)

