Última semana de inscrições para curso gratuito de Inglês em Ibaté

Imagem arquivo iustrativa - Crédito: Marco Ankosqui/Governo de São Paulo

O programa Qualifica SP – Meu Primeiro Emprego está com inscrições abertas, até 17 de agosto, para o curso gratuito de Inglês oferecido em Ibaté. A iniciativa é voltada para jovens de 16 a 24 anos e conta com 25 vagas disponíveis.

As aulas serão presenciais, no período noturno, e começam no dia 25 de agosto de 2025. A formação é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e o SEST SENAT, com apoio da Prefeitura de Ibaté.

Os interessados devem se inscrever pelo site alunos.cettpro.sp.gov.br.

As aulas ocorrerão na Avenida São João, nº 1771, Centro, Ib.

