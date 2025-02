Turista de cidade da região morre após desabamento em igreja Salvador

Giulia visitava a Igreja, quando o teto desabou - Crédito: arquivo pessoal

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a morte da turista Giulia Panchoni, de 26 anos, ocorrida nesta quarta-feira (5), no Pelourinho, em Salvador.

Natural de Ribeirão Preto, Giulia visitava a Igreja de São Francisco, localizada no Largo do Cruzeiro de São Francisco, quando parte do teto da basílica desabou.

Além da vítima fatal, outras cinco pessoas ficaram feridas, incluindo uma turista. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros prestaram socorro imediato, encaminhando os feridos para uma unidade de saúde da região. Segundo as autoridades, todos sofreram apenas lesões leves e não correm risco de morte.

A Polícia Civil informou que foram expedidas guias periciais para análise do Departamento de Polícia Técnica (DPT), cujos laudos serão fundamentais para esclarecer as causas do acidente. (Com informações do portal TH Mais)

