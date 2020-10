Trio é detido por tráfico em Ibaté

18 Out 2020 - 10h06

Crédito: Divulgação

Três homens foram detidos por tráfico de drogas, na tarde de sexta-feira (16), em Ibaté.

A equipe da PM composta pelos Cabos Fernando Cezar e Abreu, foi solicitada via COPOM para atender uma ocorrência de tráfico de drogas, na rua Armando Prado, no CDHU de Ibaté.

Chegando ao local, eles abordaram os três suspeitos e não encontraram nada ilícito com eles, no entanto, ao examinarem uma blusa que estava jogada no chão, encontraram um pino de cocaína e R$ 20,00 em dinheiro.

Os supeitos foram questionados e um deles assumiu a posse da blusa, do entorpecente e do dinheiro.

L.I.B.S., W.O.B. e L.F.I. foram detidos e encaminhados à delegacia de Ibaté e posteriormente foram liberados.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também