terça, 04 de novembro de 2025
Região

Três veículos se envolvem em engavetamento na SP-255 em Dourado

04 Nov 2025 - 13h12Por Erika
Três veículos se envolvem em engavetamento na SP-255 em Dourado - Crédito: Artesp Crédito: Artesp

Um engavetamento envolvendo uma carreta, um automóvel e uma ambulância foi registrado na manhã desta terça-feira (4), no Km 122 + 754 da rodovia SP-255, em Dourado (SP).

De acordo com informações da concessionária responsável pelo trecho, o acidente ocorreu por volta das 10h06, no sentido sul da pista simples. O condutor do automóvel, um homem de 43 anos, relatou que, devido ao trânsito lento causado por obras na rodovia, acabou colidindo na traseira da ambulância. Com o impacto, o veículo de emergência foi lançado à frente e atingiu a parte traseira de uma carreta.

Apesar do susto, quatro pessoas — dois ocupantes da ambulância, o motorista do carro e o caminhoneiro — não ficaram feridas.

Os veículos foram retirados para a área de domínio, e a carreta permaneceu imobilizada sobre a faixa zebrada, causando bloqueio parcial na via. O tempo estava bom no momento do acidente, e o tráfego foi controlado pela concessionária e pela Polícia Militar Rodoviária.

 

