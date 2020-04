Três mulheres assaltam entregador e o obrigam a entrar em motel

Um entregador de 33 anos foi rendido e assaltado por três mulheres na tarde de sexta-feira (24), na cidade de Araraquara.

Ele contou à polícia que após fazer uma entrega no bairro Jardim Eliana, seguia com o Fiat Fiorino pela avenida Engenheiro Camilo Dinucci, quando viu uma jovem fazendo sinal com as mãos para que ele parasse.

Quando parou, a moça pediu uma carona até um posto de combustíveis e ele concordou, então ela sentou-se no banco do passageiro e quando iam seguir viagem, ela apontou uma arma de fogo para a cabeça dele e outras duas mulheres entraram no veículo.

A vítima foi obrigada a dirigir até um motel, entrar e tirar a roupa, depois foi fotografado pelas mulheres.

Depois as criminosas o forçaram a passar R$ 1.000,00 no cartão de crédito em uma máquina de cartões que estava com elas, roubaram sua aliança e mais R$ 700,00 que estavam em uma bolsa.

Em seguida entraram com ele novamente na Fiorino e desceram próximo a uma mata, deixando que ele fosse embora.

O entregador disse que ainda deu uma volta no quarteirão para tentar descobrir o destino das ladras, mas não as encontrou mais, então procurou a polícia, registrou um boletim de ocorrência e o caso será investigado.

