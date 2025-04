Três jovens são baleados durante festa no Distrito Industrial de Ibaté

Compartilhar no facebook

Na madrugada deste domingo (27), três jovens foram baleados durante uma festa no bairro Distrito Industrial, em Ibaté. Segundo informações da Polícia Militar, dois ocupantes de uma motocicleta passaram atirando contra os frequentadores do evento e fugiram logo após os disparos.

As vítimas de 17, 18 e 25 anos, foram socorridas por meios próprios. Dois jovens foram encaminhados ao Hospital Municipal de Ibaté, enquanto o terceiro foi levado para a Santa Casa de São Carlos.

De acordo com os médicos que prestaram atendimento, o rapaz de 17 anos foi atingido na perna esquerda, o de 18 no glúteo enquanto o de 25 também sofreu ferimento por arma de fogo, mas em todos os casos, as vítimas não correm risco de morte. Todos permanecem internados em observação.

As circunstâncias do crime ainda são apuradas. Até o momento, os autores dos disparos não foram identificados e o local exato da festa onde o ataque aconteceu não foi definido, dificultando a realização de perícia. A Polícia Civil informou ainda que as vítimas já são conhecidas nos meios policiais da cidade.

O caso foi registrado no Plantão Policial de São Carlos.

