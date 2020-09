Três homens são mortos a tiros em cidade da região

Imagem Ilustrativa - Crédito: Divulgação

Três homens, identificados como Adenilson Araújo Mota, Ronaldo Alves Santos e Alex Fernando da Silva, foram assassinados, na noite de sábado (12), por quatro atiradores no bairro Jardim Progresso, na zona Oeste de Ribeirão Preto.

De acordo com informações, as três vítimas estavam em um churrasco, quando foram surpreendidos pelos atiradores, que estavam em um veículo branco.

A mãe de uma das vítimas contou aos militares que os homens chegaram atirando, todos usando colete balístico e tocas ninjas, inclusive um dos atiradores supostamente estaria armado com fuzil.

“O homem que atirou no meu filho, mandou eu me deitar no chão, meu filho antes de morrer ainda disse, mãe deita no chão, se não ele atira na senhora também”. Contou a mãe de uma das vítimas as Policiais Civis.

Alex Fernando da Silva e Adenilson Araújo Mota, morreram no local. A terceira vítima, Ronaldo Alves Santos, chegou a ser socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), para o Hospital das Clínicas Unidade de Emergência, onde veio a óbito. De acordo com a Polícia, as vítimas foram alvejadas pelos tiros na região das costas e na cabeça.

A Perícia foi acionada, e no local foram apreendidas 24 cápsulas de calibre 9 mm. Após as execuções, os atiradores fugiram. A 3ª Delegacia de Homicídios do DEIC do Deinter 3 investiga o caso. Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito foi preso. (TV Thathi).

