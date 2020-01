Três criminosos morrem após troca de tiro com a polícia em cidade da região

Crédito: Divulgação

Um confronto com a polícia resultou na morte de três ladrões na manhã desta sexta-feira, 17, em um desmanche de caminhões, no bairro Sete Barrocas, em Piracicaba. Outros quatro suspeitos foram presos. A Polícia Civil, a equipe do Helicóptero Águia da Polícia Militar o Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) participam da operação.

Quando os policiais chegaram, os criminosos foram flagrados quando desmontavam uma carreta. Três foram mortos de acordo com a Delegacia de Investigações Gerais (DIG). Buscas são feitas pela região na tentativa de localizar outros suspeitos. O helicóptero Águia auxilia nas buscas.

COMO CHEGARAM AO DESMANCHE

Há aproximadamente dois meses uma quadrilha de roubo a caminhões era investigada pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais de Americana. Um suspeito era monitorado e nesta sexta-feira foi seguido até o local apontado como o desmanche.

Quando os policiais de Americana viram a estrutura acionaram a equipe do Helicóptero Águia e a Força Tática e pediram apoio cerco.

Em ação conjunta, entraram no barracão e constataram a presença de oito pessoas que fugiram. A DIG aponta que eles estavam desmanchando um caminhão que chegou no mesmo dia na cidade.

Um suspeito foi preso no barracão e duas na mata. Depois, chegou ao local um caminhoneiro de Campinas com placas de Hortolândia, que não percebeu a presença da polícia. Ainda conforme a polícia, o caminhão estava trazendo plástico bolha para embalar as peças e o motorista foi preso também. (Com Repórter Beto Ribeiro)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também