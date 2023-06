Trecho da SP 310 será interditado para obras, neste sábado -

A Eixo SP Concessionária de Rodovias realizará neste sábado (24) obras de recuperação do pavimento entre o km 193 e km 197 da SP 310 - Rodovia Washington Luís, no trecho de serra de Corumbataí, na pista sentido Capital. Os serviços terão início às 6h, com previsão de término às 17h. Haverá restrição na circulação de veículos. As obras fazem parte da Operação Prevenção da SP 310.

Será necessária a interdição parcial da via, visando a segurança das equipes e dos usuários da rodovia. Não haverá desvio do trânsito visto que será mantida uma faixa livre para o fluxo do tráfego. Para esta intervenção, haverá fechamento alternado de faixas. O cronograma de obras foi alinhado com a Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp).

Enquanto os trabalhos estiverem em andamento, equipes de orientação permanecerão no local para alertar os usuários sobre a restrição no tráfego. Haverá reforço na sinalização com o uso de placas de advertência e a presença de homens-bandeira. A Concessionária recomenda aos usuários que redobrem a atenção e reduzam a velocidade ao transitarem pelo trecho em obras.

