domingo, 28 de setembro de 2025
Tragédia em Trabiju: colisão frontal deixa três mortos

28 Set 2025 - 08h29Por Da redação
Crédito: CCI ARTESP

Uma grave colisão frontal registrada na noite de sábado (27) resultou na morte de três pessoas na via de acesso João Schmidt no município de Trabiju (SP). O acidente ocorreu por volta das 21h14, no km 5 da rodovia, e envolveu dois automóveis – um Gol e uma Parati – além de um caminhão Mercedes-Benz .

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária ViaPaulista, responsável pelo trecho, o Gol trafegava no sentido leste e a Parati seguia no sentido contrário. Por motivos ainda a serem apurados, há indícios de que o Gol tenha invadido a pista contrária, ocasionando a colisão frontal com a Parati.
Com o impacto, o Gol permaneceu imobilizado sobre a faixa de rolamento, enquanto a Parati foi arremessada para uma área lateral da rodovia. Em seguida, um caminhão que seguia pelo mesmo sentido colidiu com o Gol parado.

Três pessoas morreram no local – duas ocupantes do Gol e uma da Parati.
Equipes da concessionária ViaPaulista, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Técnica e funerária foram acionadas. A perícia esteve no local às 23h11, e a remoção dos veículos ocorreu durante a madrugada.

Devido à gravidade da ocorrência e ao trabalho de resgate e perícia, a rodovia ficou totalmente interditada nos dois sentidos por cerca de quatro horas e 46 minutos. O tráfego foi liberado por volta da 1h45 da madrugada de domingo (28).

As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

